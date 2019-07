Pop Black Posta arriva a Napoli

Pop Black Posta in anteprima a Chiavari : In attesa della sua uscita ufficiale nelle sale cinematografiche, a partire dal 22 Agosto 2019 distribuito da Ahora! Film, il thriller/ Black comedy Pop Black Posta di Marco Pollini comincia il proprio tour di anteprime estive Alla presenza del regista, il 27 Giugno 2019, infatti, verrà proiettato alle ore 21.30 presso il Cinema Mignon di Chiavari (GE), come evento sostenuto e promosso da: – ACBS associazione contro il ...

Miley Cyrus in Black Mirror 5 è una Popstar in crisi in uno dei 3 trailer dei nuovi episodi (video) : Il ruolo di Miley Cyrus in Black Mirror 5 comincia ad avere una forma: se dal trailer ufficiale pubblicato da Netflix una settimana fa non risultava chiaro in quali vesti avremmo visto la popstar nella serie tv, ora i contorni della sua partecipazione iniziano a definirsi grazie ad uno dei tre nuovi trailer pubblicati per promuovere la quinta stagione. Ognuno di essi, apparsi online in contemporanea martedì 21 maggio, anticipa un nuovo ...