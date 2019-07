Omicidio Roberta Ragusa | la Cassazione conferma 20 anni al marito Antonio Logli

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Anche la Corte dihato la condanna a vent’di reclusione per, accusato dell’e della distruzione del cadavere della moglie. La donna è scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, nel pisano e non è mai più stata ritrovata. Secondo la Suprema Corte era inammissibile il ricorso della difesa dell’imputato e diventa quindi definitivo il verdetto emesso il 14 maggio 2018 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Nei primi due gradi di giudizioera stato ritenuto colpevole. In appello era statata la condanna a 20di reclusione. Per i giudici della Corte d’Appello di Firenze, il 55enne, era colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» nonostante mai sia stato trovato il corpo della moglie. Per questo hannoto la condanna di primo ...

