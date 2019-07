Nuovo stadio San Siro | Salvini durissimo | “impensabile abbatere un impianto così glorioso”

Inter e Milan presentano il progetto per il Nuovo stadio : Inter e Milan hanno presentato oggi all'amministrazione comunale di Milano il "progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" per la costruzione stadio

Inter e Milan hanno presentato un “progetto di fattibilità” per il Nuovo stadio di Milano : Avrà circa 60mila posti e verrà realizzato nell'area di San Siro all'Interno di un più ampio nuovo distretto urbano: ora però serve l'approvazione del Comune

Milan e Inter hanno presentato il progetto per il Nuovo stadio : Il nuovo impianto da 60.000 posti sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull'area...

Inter e Milan presentano il progetto per la creazione di un Nuovo stadio - verrà abbattuto il Meazza. Nuova area a San Siro : Inter e Milan hanno ufficialmente presentato al Comune di Milano il piano per la creazione di un nuovo Stadio da circa 60mila posti e la riqualificaione dell’Intera area di San Siro che prevede anche l’abbattimento del Meazza. Il comunicato congiunto redatto dale due società parla chiaro: “La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, ...

Inter e Milan - presentato il progetto del Nuovo stadio : l’area sarà riqualificata [DETTAGLI] : Inter e Milan hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il “progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, “sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di ...

Ecco il progetto del Nuovo stadio di San Siro : 60mila posti e un distretto di sport e shopping : Inter e Milan hanno presentato al Comune il masterplan: progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati

Milan e Inter - ecco il Nuovo stadio da 1 - 2 miliardi di euro e da 60 mila posti : Presentato il Progetto di Fattibilità, il vecchio Meazza sarà abbattuto, i club: «È la soluzione migliore». Al posto del vecchio impianto un distretto commerciale

Sala : «Nuovo stadio sia coerente con le nostre regole» : Il tema del nuovo stadio che potrebbe sorgere a Milano e a cui si sono dette interessate sia il Milan sia l’Inter continua a essere all’ordine del giorno. Proprio per questo il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha incontrato i vertici due due club, pronti a presentare già la prossima settimaa una proposta per […] L'articolo Sala: «Nuovo stadio sia coerente con le nostre regole» è stato realizzato da Calcio e ...

Inter e Milan - a giorni il masterplan del Nuovo stadio : Il progetto di fattibilità del nuovo stadio di San Siro sarà consegnato dall’Inter e dal Milan al Comune di Milano nella prossima settimana. Lo hanno appena annunciato – secondo quanto riporta l’ANSA – in un incontro “molto cordiale”, l’ad della società nerazzurra Alessandro Antonello, il presidente e l’ad rossoneri Paolo Scaroni e Ivan Gazidis al […] L'articolo Inter e Milan, a giorni il ...

Nuovo stadio Fiorentina - il sindaco Nardella : «Non fuori Firenze» : Nuovo stadio Fiorentina. In casa Fiorentina è da poco iniziata una nuova era caratterizzata dall’avvento alla presidennza di Rocco Commisso, che punta a rilanciare il club dopo l’ultima stagione decisamente deludente in cui la salvezza è arrivata solo in extremis. Tra le questioni che dovranno essere realizzate c’è anche quella relativa al Nuovo stadio, progetto […] L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, il sindaco Nardella: ...

Sala sul Nuovo stadio : «Ad oggi non è stato presentato nessun progetto» : Dopo l’assegnazione dei Giochi Olimpici del 2026 a Milano e Cortina si torna a parlare del nuovo stadio. Il sindaco si è subito dimostrato contrario all’ipotesi di abbandonare San Siro «La convivenza di San Siro con un nuovo stadio la vedo difficile perché uno stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

Stadio Inter e Milan - Sala : “Nuovo impianto significherebbe addio San Siro - e sarebbe un dolore…” : Nonostante le intenzioni di Inter e Milan siano altre in merito allo Stadio San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala continua a ribadire la sua posizione. “La convivenza di San Siro con un nuovo Stadio la vedo difficile – ha detto – perché uno Stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo Stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

Le notizie del giorno – Palermo al ‘bivio’ - il Nuovo stadio del Brescia - Andreazzoli si presenta al Genoa : Palermo AL BIVIO – Regna la confusione in casa rosanero, tra le rassicurazioni di Tuttolomondo e Ferrero che esce allo scoperto. L’attuale patron della Sampdoria non ha nascosto l’interesse per la città siciliana, in cui a suo dire ha girato alcuni dei suoi migliori film. Ma dall’altra parte vi è una proprietà che continua a dirsi in regola e senza alcun problema. “La fideiussione è stata concessa” ha ...

Archiviato esposto contro la Raggi per il Nuovo stadio della Roma : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi per il nuovo stadio della Roma. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La Raggi è indagata per abuso di ufficio in seguito all’esposto dell’architetto Francesco Sanvitto, presentato per conto dell’associazione ”Tavolo della libera urbanistica”. “Nell’esposto si faceva riferimento alle procedure per il progetto del nuovo ...