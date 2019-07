wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’annuncio ufficiale è arrivato da poche ore e ha colti un po’ tutti alla sprovvista. Da settimane, infatti,Cranston e, i protagonisti della mitica serieBad, disseminavano sui loro profili social foto criptiche su una loro rinnovata collaborazione. A sei anni dalla fine della produzione seriale, in molti erano convinti che i due si ritrovassero sul set del film sequel attualmente in lavorazione e quelle immagini non fossero altro che alcuni indizi lanciati per stuzzicare i fan. Invece sembra che la realtà sia ben diversa. Le ultime fotografie condivise dai due l’8 luglio li ritraggono infatti mentre sorseggiano da un contenitore di legno. Le didascalie recitano “Una collaborazione così delicata che la puoi assaggiare“, accompagnata dall’emoji di un bicchiere di liquore e dall’indicazione appunto della rivelazione in ...

MilanoCitExpo : Niente Breaking Bad: Bryan Craston e Aaron Paul produrranno una tequila insieme #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - radioalcamo : Breaking Bad il film? Niente reunion, erano i teaser di un Mezcal messo in commercio da Cranston e Paul!… - jan_novantuno : Niente notizie sul sequel di Breaking Bad, niente incursioni in Better Call Saul. Bryan Cranston e Aaron Paul si so… -