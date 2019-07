Nel Vibonese | punto da un' ape è in pericolo di vita

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un uomo di 46 anni. Un caso simile è accaduto in Sardegna dove una donna calabrese è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Olbia Rischia laun uomo di 46 anni di Jonadi, un piccolo Comune in provincia di Vibo Valentia, a causa di uno choc anafilattico causato dalla puntura di un'ape.Come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Sud", l'uomo aveva evidenti difficoltà respiratorie quando è stato trasportato dai parenti al pronto soccorso dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia. Nel tragitto i famigliari hanno incontrato una pattuglia dei carabinieri che li ha scortati fino al nosocomio calabrese con le luci di emergenza accese. Questo ha permesso ai malcapitati di arrivare prima in ospedale.L'uomo è stato subito ricoverato in codice rosso e si trova ancora nel reparto di rianimazione.Non è l'unico caso negli ultimi giorni. ...

