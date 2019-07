Le ciclabili più belle del mondo sono tra gli alberi a dieci metri di altezza e o a pelo

gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Quando la mobilità sostenibile sforna meraviglie. Nello specifico parliamo di due piste“dei sogni”, meta di pellegrinaggio da parte di ciclisti che vogliono provare un'esperienza ciclistica unica, in armonia con l'ambiente naturale. Entrambenella regione di Limburgo in Belgio, nelle Fiandre dove la bicicletta gode di una straordinaria popolarità e i percorsifitti e articolati. Un vero paradiso per cicloviaggiatori e turisti. La prima ciclabile, inaugurata nel 2016, si chiama “Fietsen door het water” e con i suoi 212di lunghezza è una sorta di ponte costruito sotto il livello del lago e percorrendola si ha la sensazione di pedalare proprio sull'acqua, nominata tra i ‘World’s 100 Greatest Places’ secondo il TIME Magazine, è la prima di una serie di...

