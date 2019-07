Invalsi 2019 | uno studente su tre non capisce un testo di italiano

tg24.sky

(Di mercoledì 10 luglio 2019), unosu tre nonundiLa comprensione è un problema per il 35% degli alunni di terza media. Alle superiori, a livello nazionale, risultati molto bassi per il 13% dei ragazzi. Il dato peggiora nelle regioni del Sud

