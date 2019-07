Insigne è il nono calciatore italiano più pagato al mondo il primo è Pellè

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sky Sport fornisce la classifica dei dieci calciatori italiani più pagati al. Nella top ten c’è anche Lorenzoche è anche ilnella classifica mondiale ma è il terzo in quella italiana dietro Donnarumma () e Bonucci (secondo) Ecco la graduatoria, partendo dal decimo fino ad arrivare al, in stile hit parade 10) Giorgio Chiellini con 4 milioni di stipendio netto 9)Lorenzo, 4,6 milioni all’anno 8)Eder che oggi gioca in Cina, allo Jiangsu, guadagna 5,2 milioni all’anno 7) Bonucci (si torna alla Juventus) con 5,5 milioni 6) Jorginho guadagna quanto Bonucci – 5,5 milioni – ma lui gioca al Chelsea 5) Donnarumma guadagna 6 milioni all’anno 4) Verratti al Psg guadagna 6 milioni all’anno 3) Giovinco con l’Al Hilal ha uno stipendio di 10 milioni netti all’anno 2) El Shaarawy, fresco acquisto dello Shanghai ...

