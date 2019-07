Google Pixel 4 è sempre più reale | grazie a un nuovo render video

Svendita avviata per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : pesante abbassamento del prezzo di listino a luglio : Occorre analizzare bene, oggi 9 luglio, la questione inerente il prezzo di listino concepito per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, considerando il fatto che il produttore ha deciso in queste ore di dar vita ad una bella sforbiciata che potrebbe fare la differenza per il pubblico. Device che probabilmente non godono della medesima popolarità di diversi Huawei e Samsung Galaxy qui in Italia, ma che grazie alle nuove offerte ufficiali annunciate dalla ...

Google taglia i prezzi di Pixel 3 e Pixel 3 XL : -250 euro fino al 21 luglio : Google, in vista delle settimane più calde dell'anno, lancia una promozione molto interessante che permette di acquistare i suoi attuali smartphone di punta, cioè Pixel 3 e Pixel 3 XL, con uno sconto di ben 250 euro. L'articolo Google taglia i prezzi di Pixel 3 e Pixel 3 XL: -250 euro fino al 21 luglio proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 messo a nudo da OnLeaks : tra render e video - il ritratto è servito : Al momento non esiste sguardo più profondo di questo sul progetto Google Pixel 4. Il merito va al “solito” OnLeaks che ha distribuito a pricebaba.com un’anteprima composta da numerosi render ad alta risoluzione e da un video, elementi che anticipano buona parte delle scelte fatte dai progettisti al lavoro sui top di gamma di Big […] L'articolo Google Pixel 4 messo a nudo da OnLeaks: tra render e video, il ritratto è ...

La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo : La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo: ecco le ultime indiscrezioni trapelate grazie al codice dell'app Google fotocamera. L'articolo La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo proviene da TuttoAndroid.

Provate subito la Google Fotocamera 6.3 nel vostro Pixel - è arrivato l’APK : Google Fotocamera 6.3 non è ancora disponibile al download dal Google Play Store e per questo motivo è necessario scaricarne l'APK da APKMirror per provarla subito. L'articolo Provate subito la Google Fotocamera 6.3 nel vostro Pixel, è arrivato l’APK proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 3 hanno problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva : Le prime segnalazioni risalgono a marzo e le noie, per Alcuni, non sono ancora finite. Il prodotto in questione è il Google Pixel 3 L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva proviene da TuttoAndroid.

Il tablet Google Pixel C potrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza : Google Pixel C non è stato incluso tra i dispositivi che ieri hanno ricevuto le patch di sicurezza di luglio e questo dato fa nascere il sospetto che il tablet Android rilasciato a dicembre 2015 potrebbe non riceverne più. Anche se non c'è stato alcun annuncio ufficiale, Google fa notare che i dispositivi Pixel ottengono aggiornamenti di sicurezza per almeno 18 mesi dall'ultimo dispositivo venduto e il Pixel C è stato venduto l'ultima volta nel ...

Non di sole patch si compone l’aggiornamento di luglio per i Google Pixel : Andava anzitutto risolto il problema di bootloop per alcuni Google Pixel 3 e 3 XL e c'erano poi degli aspetti da sistemare L'articolo Non di sole patch si compone l’aggiornamento di luglio per i Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di luglio : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a luglio 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

I messaggi RCS sono una realtà in Francia e Regno Unito - con Messaggi Google e Pixel : Messaggi Google è ora in grado di gestire i servizi RCS in Francia e nel Regno Unito, anche se per ora funziona esclusivamente sugli smartphone Pixel. L'articolo I Messaggi RCS sono una realtà in Francia e Regno Unito, con Messaggi Google e Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 Mini è solo un concept - vi piacerebbe se diventasse realtà? : Difficilmente Google lancerà anche un Google Pixel 4 Mini, ma qualcuno si è divertito a creare un concept, convincente e interessante. L'articolo Google Pixel 4 Mini è solo un concept, vi piacerebbe se diventasse realtà? proviene da TuttoAndroid.

Controllate le email - Google sta regalando coupon per acquistare i Pixel 3a : Google sta regalando ad alcuni utenti dei codici sconto esclusivi che permettono di risparmiare 25 euro sull'acquisto di un Pixel 3a o di un Pixel 3a XL. L'articolo Controllate le email, Google sta regalando coupon per acquistare i Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google migliorerà l’Ambient Display dei Pixel per evitare le attivazioni non desiderate : Stando a quanto si apprende dal forum ufficiale di Google, in futuro verrà implementato un importante miglioramento alla feature Ambient Display L'articolo Google migliorerà l’Ambient Display dei Pixel per evitare le attivazioni non desiderate proviene da TuttoAndroid.

Prime novità per Google Fotocamera sui Google Pixel 4 : ecco cosa ci aspetta : Google potrebbe finalmente introdurre il supporto al profilo colore esteso P3 su Google Pixel 4 e su Android con Google Fotocamera. L'articolo Prime novità per Google Fotocamera sui Google Pixel 4: ecco cosa ci aspetta proviene da TuttoAndroid.