Giustizia | la bozza della riforma penale | “Termine indagine di sei mesi Fino a 18 per i

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sarà consentita solo una proroga del termine delle indagini preliminari: 6per tutti i tipi di reato. La novità è contenuta nellasul processo, inserita nella complessiva, che l’Ansa ha potuto visionare. Attualmente sono possibili tre proroghe, che possono portare a due anni la durata delle indagini preliminari anche per i reati più lievi. Con lale inchieste sui reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni potranno durare al massimo un anno, visto che il termine normale è di 6. Cambia la durata delle indagini preliminari e arrivano sanzioni disciplinari per i pm che per “dolo o negligenza inescusabile” non rispettano la tempistica prevista per la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Non solo: i pm che entro tredalla scadenza del termine massimo ...

