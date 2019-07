Giulia De Lellis e Iannone insieme | il gesto di Cecilia Rodriguez spiazza tutti

Andrea Damante : dopo la delusione per Giulia De Lellis - si consola con Sara al mare : Andrea Damante ha un nuovo amore: il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, infatti, dedica un ampio servizio al tronista e alla ragazza che gli ha restituito il sorriso dopo l'addio di Giulia De Lellis. Alla rivista di gossip che l'ha interpellato sul rapporto che è nato con Sara Croce, il dj ha fatto sapere di avere intenzioni serie e di voler trascorrere più tempo possibile con la modella. La reazione di Damante alla coppia De ...

Cecilia Rodriguez e Giulia smettono di seguirsi su Instagram - poi la De Lellis ci ripensa : Tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez è tempo di 'frecciatine'. Le due, dopo aver condiviso l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip di due anni fa, pare proprio che non abbiano mantenuto un buon rapporto. Complice anche il fidanzamento della De Lellis con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, ecco che Cecilia ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sulla coppia che hanno fatto 'sorridere' Giulia anche se poi le due ...

Cecilia Rodriguez vs Giulia De Lellis/ La guerra continua? La fidanzata di Iannone... : Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis ancora rivali? La guerra tra le due continuerebbe sui social: non si seguono più, ma la fidanzata di Iannone...

Giulia De Lellis - possibile ritorno in Tv in autunno e dedica a Iannone : 'Unico e solo' : Sono tante e di diversa natura le soddisfazioni che Giulia De Lellis si sta togliendo ultimamente: dal punto di vista sentimentale, la romana sembra aver finalmente trovato l'anima gemella. La relazione con Andrea Iannone, infatti, ha reso la ragazza ancora più romantica, tanto che sono ormai all'ordine del giorno le dediche che lei gli fa sui social network. In ambito professionale, invece, si dice che l'influencer potrebbe presto tornare in Tv ...

Giulia De Lellis e quella dedica speciale a un amico : L'influencer Giulia De Lellis, che su Instagram vanta più di 3 milioni di follower, ha voluto dedicare un post molto struggente ad Andrea. La notizia è che non si tratta di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, e nemmeno di Andrea Iannone, motociclista ex di Belen Rodriguez con il quale era stata paparazzata.Si tratta semplicemente di un amico di nome Andrea al quale Giulia sembra tenere molto: "Cercando una foto mi accorgo che io e ...

La Pupa e il Secchione - la terza serie su Italia 1 : potrebbe esserci Giulia De Lellis : "La Pupa e il Secchione", dopo una lunga assenza durata ben nove anni, tornerà nuovamente su Italia 1. La notizia, per la gioia dei fan, è emersa direttamente dai palinsesti di Mediaset. Il reality show ritornerà per la terza volta nella sua storia. E così, dopo i rumors dei mesi scorsi, adesso si è appreso che il programma sarebbe pronto a partire per il prossimo autunno. La formula dovrebbe essere sempre la stessa: giovani nerd verrebbero ...

Giulia De Lellis - la dedica e la confessione : “Ti sto stringendo - più di tutti ci sarò” : Le news su Giulia De Lellis: messaggio speciale per un altro Andrea Sin da quando ha fatto la sua comparsa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante Giulia De Lellis si è data completamente e ha sempre vissuto a pieno le situazioni che le si sono presentate; lo stesso possiamo dire del suo […] L'articolo Giulia De Lellis, la dedica e la confessione: “Ti sto stringendo, più di tutti ci sarò” proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - quanto pesa separarsi : “Mi manchi” : Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quanto pesa separarsi. Il messaggio nel cuore della notte: “Mi manchi” Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone la passione continua a bruciare costantemente. Divampa talmente forte che già le separazioni pesano tanto. I due, pochi giorni fa, hanno dovuto allontanarsi per i rispettivi impegni lavorativi. Lui è volato […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quanto pesa separarsi: ...

Un metro e una banana! E' guerra tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis : Non si amano e non fanno niente per nasconderlo. Se Cecilia Rodriguez chiama Giulia De Lellis risponde. La ‘colpa’ del cattivo sangue che corre tra le due sembra la scelta di Giulia De Lellis di iniziare una relazione con il pilota Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella Belen. un’intervista pubblicata sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, Cecilia Rodriguez insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, si è lasciata andare in alcuni ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : shopping in centro a Milano : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più inseparabili. Da quando i due sono usciti allo scoperto, non riescono a trattenere la propria passione. Questa volta il pilota della motoGp e l’influencer sono stati pizzicati nel centro di Milano, intenti a fare shopping. I due giovani al termine di un passeggiata per le vie del centro, si sono scambiati un lungo bacio di fronte ai fotografi di Chi. In serata poi, Andrea e Giulia hanno ...

Giulia De Lellis - che porta il sole nella vita di Andrea Iannone : Giulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneIl pilota e l’influencer. Sul podio dei nuovi amori dell’estate 2019 ci sono Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Ventinove anni lui, ventitrè lei, stanno insieme da circa un mese. E non si nascondono più: la relazione l’hanno ufficializzata con una vacanza insieme – tra tuffi in piscina e gite in ...

MotoGp – Giulia De Lellis e Andrea Iannone sempre più innamorati : dedica social con risposta… romanticissima [FOTO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone innamoratissimi: la coppia dell’estate romanticissima sui social Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più innamorati: la coppia dell’estate è ormai uscita allo scoperto da diverse settimane, confermando gli scoop che impazzavano sul web. Una storia d’amore iniziata con calma e pazienza, con il pilota dell’Aprilia che ha rispettato le richieste delle giovane influencer, come ...

Andrea Iannone - la dedica emozionante di Giulia De Lellis : «Quando si tratta di te - non so che mi succede» : La love story fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, dopo qualche momento di mistero è immediatamente uscita alla luce del sole grazie alle numerose indiscrezioni circolate sui due. Del fatto...

Giulia De Lellis e la dedica ad Andrea Iannone : «Quando si tratta di te - non so che mi succede» : La love story fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, dopo qualche momento di mistero è immediatamente uscita alla luce del sole grazie alle numerose indiscrezioni circolate sui due. Del fatto...