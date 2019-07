8 architetture di Frank Lloyd Wright diventate patrimonio dell’umanità

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Durante la 43esima sessione del comitato delmondialedell’Unesco, riunito a Baku in Azerbaigian, otto edifici progettati dall’architetto statunitensesono stati insigniti del prestigioso titolo. Gli edifici inseriti nella lista Unesco – che potete vedere nella nostra gallery qui in alto – sono il Guggenheim di New York, la Casa sulla cascata, lo Unity Temple, la Robie House, il complesso di Taliesin, la Hollyhock House, il complesso di Taliesin West e la Herbert and Catherine Jacobs House. Le motivazioni sono state spiegate attraverso una nota: “Questi edifici riflettono ‘l’architettura organica’ sviluppata da, che comprende un piano aperto, una delicata delimitazione dei confini tra l’esterno e l’interno, e l’uso di materiali come acciaio e cemento. Ognuno di questi edifici offre soluzioni innovative alle esigenze ...

