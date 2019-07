Schiaffo a Fico

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Un secco “no”, un altro “no”. Questa volta non solo alla Ong Sea Watch, a cui viene negata per la seconda volta l’audizione parlamentare a Montecitorio, ma anche e soprattutto al presidente della Camera Roberto, capofila dei duri e puri del Movimento 5 Stelle. Colui che, per intenderci, ha dedicato la festa del 2 Giugno ai migranti e ai rom facendo arrabbiare sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio. La terza carica dello Stato si è preso quello che il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza definisce “uno” dal momento che la sua proposta di ascoltare la Ong non è stata accolta, respinta al mittente con perdite.Per capire la vicenda occorre ricostruire i fatti partendo dalla scorsa settimana. Sea Watch viene indagata, la capitana Carola Rackete arrestata. Salvini dichiara ancora una volta guerra alle Ong, ...

