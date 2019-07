caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2019) Unache lascia senza parole. Dura da incassare come un pugno sulla bocca dello stomaco. Si chiamavaIamundo e il suo sorriso era conosciuto da tutti. Solare, divertente, sempre con la battuta pronta a un gran voglia di vivere. Aveva 30Iamundo, è morto mentre cercava di entrare in casa passando per ilperché si era dimenticato le chiavi del portone. E’ scivolato ed è caduto da circa cinque metri d’altezza. Il fatto è accaduto intorno alle 3 di notte in via del Porto a Ladispoli, litorale nord di Roma. Il ragazzo era in compagnia del, ma entrambi non avevano le chiavi di casa, perciòha tentato di arrampicarsi e di raggiungere ildi casa. Dopo essere caduto è stato soccorso e trasportato d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, ma non ce l’ha fatta. Sul caso indagano i Carabinieri di Ladispoli e ...

Noovyis : (Ruben cade dal balcone e muore, la tragedia sotto gli occhi del fratello) Playhitmusic - - BlitzQuotidiano : Ladispoli, dimentica le chiavi e tenta di entrare in casa dal balcone ma cade: Ruben muore a 30 anni… -