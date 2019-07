sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) In casa PSG scoppia il caso: il giocatore non si presenta alla ripresa degli allenamenti, chiara la volontà di trasferirsi alpronto a prendereseri Il PSG inizia la sua preparazione per la nuova stagione con tutti i giocatori tranney. Il brasiliano non si è presentato nella giornata di ieri, atteggiamento che ha fatto arrabbiare il club parigino. ‘O’Ney’il, ma ha ancora 3 anni di contratto con il PSG., intervistato da Le Parisien, spiega che verranno presiseri: “doveva arrivare e non è arrivato. Sapeva di dover essere qui con noi. Studieremo le misure da prendere come avremmo fatto per qualsiasi dipendente e lo faremo. Ha preso impegni per il suo istituto e con uno sponsor. Ma queste cose non erano concordate col club, in termini di tempistiche. Ha giocato la sua ultima ...

