optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Si parla davvero tanto in queste ore diHenna. Si tratta di tatuaggi temporanei, particolarmente seguiti soprattutto quando si va in vacanza all'estero per avere un ricordo di quel posto. In particolare in Paesi particolarmente esotici, al punto che la pratica diffusa risulti essere al centro di una vera e propria catena oggi 9 luglio, con cui genitori e nonni vengono invitati a dissuadere figli e nipoti. Il motivo? Gli effetti di questi tatuaggi in molti casi potrebbero essere devastanti. Senza girarci troppo intorno, non ci sono i presupposti per parlare di bufala o notizia vera senza margine di dubbio, un po' come notammo qualche giorno fa con l'azienda di Lumezzane e sua volontà di non avere a checon corrieri di colore, stando a quanto vi abbiamo riportato, ma allo stesso tempo si potrebbe parlare di allarmismo. Proviamo dunque aordine tra le notizie che ...

OptiMagazine : Pericoli connessi a Black Henné Tatoo, tra bufale e dettagli a cui fare attenzione -