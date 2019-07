Nel governo si continua a litigare | alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale”

ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019) "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppeavrebbe accolto le parole pronunciate da Matteoieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' al Viminale. "Abbiamo invitato per lunedi' 15 luglio tutti gli attori economici principali di questo Paese per preparare una manovra economica insieme. Quindi saremo pronti per quella data" con la nostra proposta di flat tax, aveva detto. Una dichiarazione assolutamente non gradita dal premier che aveva interpretato la frase dicome uno sconfinamento in ruoli in re' suoi.La manovra non si fa al Viminale, non spetta al ...

CottarelliCPI : Oggi Tria dice che il governo non ha ancora deciso quale sarà il deficit nel 2020. Ma si'. Tanto c'è il sole. Andia… - NicolaPorro : La spallata al governo giallo-verde arriverà dai centri sociali, non a caso in gran parte da figli dell’establishme… - Corriere : L'antica città di Babilonia, in Mesopotamia, oggi a sud di Baghdad, è stata inserita oggi nel patrimonio mondiale d… -