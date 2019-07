Nasce una piattaforma per invertire la fuga di cervelli dall’Italia

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) La presentazione di Talents in Motion (Foto: Talents in Motion) Promuovere l’attrattività dell’Italia, per far rientrare i talenti emigrati e attirare quelli stranieri: è l’ambizioso obiettivo di Talents in Motion, il progetto di responsabilità sociale presentato lunedì 8 luglio a Milano dalla sua ideatrice e presidente dell’omonima associazione, la cacciatrice di teste Patrizia Fontana. Nell’iniziativa sono coinvolti molti attori del mondo universitario, delle istituzioni e delle imprese, tra cui la regione Lombardia, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, Yes Milano, Confcommercio, Assolombarda, Anitec-Assinform, Confindustria digitale, Forum della Meritocrazia e oltre 40 grandi gruppi industriali e finanziari. Il progetto “Le sue anime saranno due”, ha detto Fontana nel corso della presentazione. La prima è “il digital hub, articolato in un sito ...

