Incendio in deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese | rogo domato

Incendio nella notte nel Barese distrutti abitazione e un deposito. Un uomo si lancia dal balcone : ferito : Le fiamme sono divampate in una palazzina vicino al centro storico di Noicattaro abitato da una famiglia di quattro persone. Tutti in salvo. Distrutto un furgone

Incendio in un deposito di rifiuti alle porte di Milano : Un Incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell'alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto, chiamati dai cittadini...

Milano - maxi-Incendio in un deposito di rifiuti speciali : le immagini del rogo : Alle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre ordinarie e col Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per spegnere un incendio divampato in un deposito specializzato in trattamento di rifiuti a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Alle 9, quattro ore dopo, il rogo era sotto controllo. Venezia, il dialogo tra il comandante e la capitaneria: “Non vi serve un quarto rimorchiatore?”. ...

Settimo Milanese - Incendio in deposito di rifiuti speciali. Cittadini svegliati da un'alta colonna di fumo : Un incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell'alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto, chiamati dai Cittadini...

C’è stato un Incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : Intorno alle 5 di questa mattina si è sviluppato un incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, comune che fa parte della città metropolitana di Milano. Il deposito, grande circa 1.400 metri quadri, si trova in via

Milano - maxi-Incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : Un maxi-incendio si è sviluppato in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, paese alle porte di Milano. Al lavoro dall’alba ci sono decine di vigili del fuoco, uomini del 118, polizia e carabinieri, tutti allertati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo sollevarsi dal capannone, un’area di 1400 metri quadri in via Sabin, dove i rifiuti vengono trattati. I circa 50 vigili del fuoco ...

Incendio in deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : alta colonna di fumo : Un vasto Incendio sta interessando, dalle prime luci dell’alba, un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Si tratta di un deposito in via Sabin, con un capannone di circa 1400 metri quadrati. Un’alta colonna di fumo si leva dall’edificio. L’Incendio segue alla lunga serie di roghi in depositi di rifiuti che hanno colpito ...

Frosinone - enorme Incendio in deposito di rifiuti speciali : “scenario da contaminazione chimica - barricatevi in casa” : Chiusura di tutti gli edifici pubblici e la sospensione delle attivita’ lavorative all’interno delle aziende private sull’intero territorio comunale, ad eccezione degli operatori addetti ai servizi pubblici essenziali o di necessita’. Ma anche l’ordine a tutta la popolazione di disattivare gli impianti di areazione forzata e di condizionamento, oltre che a tenere chiusi gli infissi esterni (finestre e portoni) ...