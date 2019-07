Fiorentina – Chiesa via? Commisso non ha dubbi | “resta almeno un anno | a meno che…”

Calciomercato Fiorentina - Commisso ancora su Chiesa : “Il suo futuro?” - ecco la risposta : Torna a parlare di Federico Chiesa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. ecco le sue parole a Sirius XM, la stazione radio statunitense specializzata nel calcio: “Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di cui io non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Aspetto qui in America lui, Milenkovic e Pezzella“.L'articolo Calciomercato Fiorentina, Commisso ancora su ...

Fiorentina - Biraghi punzecchia il Milan : “L’anno scorso lo rifiutai - voglio progetti seri”. E su Chiesa… : Da Moena, sede del ritiro della Fiorentina, ha parlato Cristiano Biraghi, terzino sinistro viola. Reduce da un lungo infortunio, l’esterno ha fatto il punto sul suo recupero: “In testa in questo momento ho solo il ginocchio, è normale perché voglio recuperare più in fretta possibile perché mi manca tanto il campo. Ho passato tutta l’estate a Firenze a curarmi quindi non vedo l’ora di rientrare e stare bene. Penso di ...

Calciomercato Fiorentina - Commisso blinda Chiesa : “Non lo vendo neanche per 100 milioni” : Il presidente della Fiorentina sul futuro di Federico Chiesa: “Non farò lo stesso errore fatto con Baggio, venduto solo per soldi”.“powered by Goal”Il mercato estivo entra nel vivo con un possibile giro di grandi attaccanti: non rientrerà in questo vortice Federico Chiesa, che la Fiorentina sembra voler blindare respingendo ogni assalto delle pretendenti.La conferma arriva dal nuovo presidente Rocco Commisso, che tranquillizza i ...

Fiorentina - le promesse di Commisso : “non venderò Chiesa nemmeno per 100 milioni - ho i miei sogni ma…” : Il presidente della Fiorentina ha sottolineato di non voler vendere Chiesa, ammettendo che non commetterà l’errore fatto in passato con Baggio Rocco Commisso ha le idee chiare e alcuni sogni da realizzare, provando a riportare in alto la Fiorentina dopo alcune annate alquanto complicate. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il nuovo presidente viola ha parlato ai microfoni del Sole 24 Ore, soffermandosi su quello che sarà il futuro di Chiesa: ...

Fiorentina - Commisso allo scoperto su Chiesa : “non farò lo stesso errore commesso con Baggio” : L’arrivo di Rocco Commisso ha riportato entusiasmo in casa Fiorentina, obiettivo ambizioni per il futuro. Intervista del Sole 24 Ore al nuovo numero uno viola che ha dato interessanti indicazioni anche sul futuro dell’attaccante Chiesa: “Vi dico solo che non farò con Chiesa lo stesso errore che hanno fatto con Baggio. Robi Baggio era il più grande e lo hanno venduto solo per i soldi. Io non so che cosa prevede il suo ...

Fiorentina - Mencucci saluta dopo 17 anni : “Chiesa? Vi svelo la situazione” : Sandro Mencucci è stato un grande protagonista della storia della Fiorentina, adesso lascia dopo 17 anni. Interessante intervista de ‘La Gazzetta dello Sport’, si parla anche del futuro dell’attaccante Chiesa: “nel 2002 non esisteva nulla. Avevamo preso Quagliarella: garantii io il deposito cauzionale per l’affitto di casa sua. Nel 2013 sono stato chiuso otto giorni con dieci avvocati per l’affare Mario Gomez. In ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout vuole andare via - con Chiesa parlerò a breve. Astori? Ecco cosa gli avevo promesso” : Il nuovo direttore sportivo si è presentato oggi alla stampa, parlando degli obiettivi di mercato della Fiorentina e facendo una rivelazione su Astori E’ cominciata ufficialmente il primo di luglio la nuova avventura di Daniele Pradè alla Fiorentina, il nuovo direttore sportivo però lavora ormai da giorni per costruire la nuova squadra da affidare a Montella. LaPresse/Jennifer Lorenzini Oggi Pradè è apparso in sala stampa davanti ai ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout ha chiesto la cessione - su Chiesa…” : “Veretout ha chiesto di essere ceduto per aumentare il suo livello di competitività. Ci sono più squadre che stanno parlando con noi, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta scritta. Speriamo di trovare una soluzione. Per Chiesa posso dire che quando tornerà dalle vacanze parlerò con lui e con il padre, poi ci metteremo seduti e capiremo le sue intenzioni e quello che ha recepito dal nostro discorso. Ancora non abbiamo avuto ...

Calciomercato Juventus Chiesa : ecco le richieste della Fiorentina : Calciomercato Juventus: Enrico Chiesa è e resta l’obiettivo numero uno per dare brio all’attacco, ma la Fiorentina non molla la presa sul proprio giocatore, rendendo particolarmente ardua a Paratici l’impresa di portare a Torino il giocatore della nazionale. Secondo il sito Calciomercato.it non sarà facile per la Juve strappare Federico Chiesa alla società viola: probabilmente […] More

Fiorentina - Commisso si confessa : “Chiesa - ti parlo io. Sogno di portare i viola a lottare per lo scudetto” : Intervista esclusiva del “Corriere dello Sport” al patron della Fiorentina Rocco Commisso. L’italo-americano si racconta tra progetti e sogni. Si inizia dalla spinosa questione Chiesa: “Non ho voluto disturbare lui e la sua concentrazione. Per lo stesso motivo non ho chiamato il padre, lo avrei distratto di rimbalzo. Era impegnato in un Europeo importantissimo, sarei stato inopportuno. Io dico solo che ho fiducia di ...

Fiorentina - Rocco Commisso ha le idee chiare : “Chiesa non è un caso - conto di tenerlo qui” : Il presidente della Fiorentina ha parlato del futuro di Chiesa e dei suoi obiettivi, tra cui quello di riportare i viola in alto L’obiettivo di Rocco Commisso è uno solo per il mercato appena iniziato, cioè quello di tenere in viola Federico Chiesa, su cui è forte l’interesse della Juventus. Il numero uno viola però non vuole sentire ragioni, l’esterno azzurro è un patrimonio della Fiorentina e tale deve rimanere, almeno ...

Chiesa Juventus - pazzo scambio con la Fiorentina : c’è la svolta! : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato da “Tuttosport“, la Juventus starebbe ragionando attentamente sul possibile affondo per Federico Chiesa. Un affondo che nelle ultime ore potrebbe trovare clamorose conferme di fronte ad un possibilità di scambio. Chiesa alla Juventus con Higuain prossimo centravanti della Fiorentina. La nuova proprietà […] More

Calciomercato Fiorentina - summit tra Commisso e la dirigenza viola : Chiesa e non solo… : Calciomercato Fiorentina – Primo summit di mercato della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Il neo-proprietario viola ha ricevuto la visita di Joe Barone, Antognoni, Pradé e Montella al Plaza Hotel Lucchesi, sul Lungarno della Zecca Vecchia. Commisso è arrivato questa mattina da New York con un volo provato e questo sarà solo il primo di una serie di incontri durante la sua permanenza a Firenze. Tra gli argomenti sul tavolo il ...

Fiorentina - Commisso blinda Federico Chiesa : “lo voglio tenere un altro anno - vi dico come farò” : Il proprietario della Fiorentina ha parlato prima di imbarcarsi per l’Italia, confermando di voler tenere Chiesa Rocco Commisso è tornato in Italia, il proprietario della Fiorentina è arrivato questa mattina dagli Stati Uniti insieme alla famiglia, atterrando alle 9 a Firenze. LaPresse/Jennifer Lorenzini Nella giornata di domani poi sarà protagonista nel ruolo di “Magnifico messere”, cioè la figura a cui viene dedicata la ...