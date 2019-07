Desirée Maldera annuncia | il secondo figlio è femmina | svelato il nome

Desirée Maldera annuncia la seconda gravidanza : "Mi avete sgamata!" : Sono passati solo 6 mesi dalla nascita di Giancarlo, oggi Desirée Maldera è pronta per fare il bis con suo marito, l'ingegnere Valerio Rampezzotti. La voglia di maternità dell'ex tentatrice di Temptation Island è così tanta da voler subito un secondo genito e così sarà. Desirée infatti è nuovamente in dolce attesa e ad annunciarlo è proprio la stessa in una foto condivisa sul suo profilo instagram in cui mostra il pancino attorniata dalle sue ...

Desirée Maldera - ex tentatrice di Temptation sarà ancora mamma : l'annuncio su Instagram : Ieri è arrivata una bellissima notizia sui social: Desirée Maldera è in dolce attesa del suo secondo figlio a soli cinque mesi dalla nascita di Giancarlo. In uno scatto su Instagram, l'ex tentatrice di Temptation Island appare radiosa e circondata da un gruppo di amiche vestite da cerimonia che le toccano il pancino. All'interno della didascalia della foto, Desirée ha scritto ironizzando: "Con la scusa che per le nozze di Chiara siamo tutte ...