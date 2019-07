Amazon lancerà più di 3 200 satelliti per la sua rete internet dello spazio

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) La corsa verso la costruzioni di un retidalloentra nel vivo e, dopo il lancio dei primi 60del progetto StarLink di casa SpaceX, ora è il turno di. Il colosso di Seattle ha chiesto il permesso alla Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti per il lancio in orbita di 3.236come parte del progetto Kuiper. Nella documentazione depositata alla Fcc il 4 luglio, si legge che isaranno posizionati ad altezze comprese tra 590 e 630 chilometri, allo scopo di offrire connettività a banda larga nelle zone rurali difficili da raggiungere. I piani diriguardanti la costellazione satellitare Kuiper sono stati rivelati ad aprile per la prima volta, senza però fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio. La compagnia di Seattle entra seriamente in competizione con One Web e Space X, società che hanno già ...