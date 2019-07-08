Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - romadailynews : Traffico Roma del 08-07-2019 ore 19:30: SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-07-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA. A MONTESACRO PER UN INCIDENTE SI è RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico DI Via Roberto Bracco ALL’Altezza DI Via Niccodemi in direzione Bufalotta; UN mezzo AMA è FERMO al centro della carreggiata. A SAN LORENZO possibili difficoltà di circolazione PER ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA. A MONTESACRO PER UN INCIDENTE SI è RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico DI Via Roberto Bracco ALL’Altezza DI Via Niccodemi in direzione Bufalotta; UN mezzo AMA è FERMO al centro della carreggiata. A SAN LORENZO possibili difficoltà di circolazione PER ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 18 : 00 : sul raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra via pontina e via appia; in carreggiata interna, si rallenta tra cassia bis e salaria e proseguendo da nomentana a prenestina. code a tratti sulla tangenziale est tra via di tor di quinto e via salaria in direzione san giovanni in centro un incidente rallenta il Traffico sul lungotevere prati da via giuseppe gioachino belli a via ulpiano verso san pietro. sulla via aurelia a causa ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 17 : 30 : sul raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra via pontina e via appia; in carreggiata interna, si rallenta tra cassia bis e salaria e proseguendo da nomentana a prenestina. code a tratti sulla tangenziale est tra via di tor di quinto e via salaria in direzione san giovanni in centro un incidente rallenta il Traffico sul lungotevere prati da via giuseppe gioachino belli a via ulpiano verso san pietro. sulla via aurelia a causa ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI. PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA, DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI. PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA, DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI. PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA, DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER VIA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI SULLA C. COLOMBO ALL’INCROCIO CON LA LAURENTINA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI SUL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E 544, SARANNO DEVIATE. DA OGGI I ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER VIA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI SULLA C. COLOMBO ALL’INCROCIO CON LA LAURENTINA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI SUL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E 544, SARANNO DEVIATE. DA OGGI I ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 12 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL RACCORDO SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico IN CODA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 11 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL RACCORDO SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico IN CODA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...