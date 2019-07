Scotto | “Il Napoli segue con molta attenzione il terzino del Celtic | ecco la cifra che

forzazzurri

(Di lunedì 8 luglio 2019) Giovanni, giornalista del quotidiano “Il Roma”, attraverso il suo profilo Twitter ha parlato di un forte interessamento deldelKieran Tierney del: “Per il ruolo disinistro ilsta monitorando conKieran Tierney del. Ci sarebbe da superare l’offerta da 15 milioni di sterline offerti dall’Arsenal e avvicinarsi ai 25 milioni di sterline (quasi 28 milioni di euro) richiesti dal club scozzese.” Leggi anche : Villareal, Albiol: “Mi hanno voluto a tutti i costi! Astavo bene, ma essere di nuovo a casa mia ha inciso moltissimo…” Mercatoin uscita: entrambi ceduti, convocati in ritiro ancora prima l’ufficialità Il Mattino – Dimaro, cinque azzurri salteranno il ritiro, il motivo.quando ci saranno tutti Ancelotti: “Lozano, Rodrigo e altri?cosa penso. Sarri? Nessuno se ...

gazzettaGranata : Scotto a Tv Luna: “Verdi accetta il Torino, ma Cairo non ha ancora deciso” - lizzyjonesss : @lasoralalla Abbiamo imparato dai nostri errori. Io sono molto chiara e quindi mi scotto facilmente, però è stata q… - miaomilla : Essere in vacanza con Giulio vuol dire che il primo giorno che torno a casa da scuola e lui non c’è, se provo a far… -