Sara Calzolaio ieri e oggi: come è cambiata la ‘rivale’ di Roberta Ragusa

Sarebbe cambiato il destino di Roberta Ragusa se nella sua vita non fosse entrata Sara Calzolaio? Non lo sapremo mai, quel che è certo è che è cambiata lei, l'ex babysitter dei figli di Roberta e Antonio Logli, Sara, oggi 36enne convivente di Logli. Da timida ragazzina con gli occhiali, si è trasformata nella donna che appare oggi nelle foto con il volto truccato e i cerchi dorati alle orecchie. Ecco come, invece, Sara è cambiata all'interno del contesto familiare dei Logli.Originaria di una famiglia di Testimoni di Geova di Gello San Giuliano Terme (Pisa), il comune dove si svolgono i fatti, Sara ha poco più di 20 anni quando è entrata in casa Logli come babysitter dei piccoli Daniele e Alessia, i figli di Roberta e Antonio. Inizia come collaboratrice familiare, ma poi si fa strada anche nell'autoscuola ‘Futura', l'attività di famiglia guidata dalla stessa Roberta, dove inizia a lavorare con il ruolo di segretaria. Bella, anche se non in modo vistoso, viene notata soprattutto per il fatto di accompagnarsi spesso il suo datore di lavoro, Antonio Logli, che nelle varie incombenze la vuole sempre al suo fianco. In paese le voci su una presunta relazione girano e la stessa Roberta, nella fase finale della sua vita, non può far finta di niente. Sono passati otto anni.Dopo sei anni di convivenza i rapporti familiari si ricompongono e Sara, riappare per la prima volta di nuovo in una foto di Quarto Grado. Ha 36 anni, ma non sembra molto diversa, a parte il trucco su occhi e labbra. Riappare per dare il suo sostegno ad Antonio Logli, che negli anni che lei ha speso ad accudire la famiglia, nel frattempo, è stato condannato in due gradi di giudizio. "È innocente – dice, mentre si attende la sentenza di Cassazione – non sarei rimasta con lui altrimenti".