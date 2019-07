Rimini | su un pacchetto di sigarette riconosce la moglie in fin di vita | 50enne chiede

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ha trovato stampata su undiuna foto dellamorta quasi due anni fa. Dopo lo choc iniziale è arrivata la rabbia e si è quindi aperto un contenzioso tra un riminese e la multinazionale del tabacco alla quale l’uomo, assistito dall’avvocato Guglielmo Guerra, ha chiesto un risarcimento di 100 milioni di euro. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino. È successo a undi Misano, in provincia di, che alla fine del 2018, dopo aver acquistato le, si era soffermato a guardare la foto impressionante, apposta sul. A sconvolgere l’uomo però non era stato tanto l’effetto impattante dell’immagine, quanto il fatto che nella donna ritratta in un letto d’ospedale aveva riconosciuto sua, nel periodo in cui era ricoverata in fin di. Laera scomparsa un anno prima, nel novembre del ...

