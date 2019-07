Qui Dimaro Verdi protagonista nell’allenamento mattutino

Qui Dimaro. Ghoulam stakanovista ciclista mattiniero : Superato il doppio infortunio, e trascorsa in agrodolce l’ultima stagione in azzurro, Faouzi Ghoulam è mentalizzato al pieno recupero per tornare ad essere quello splendido terzino mancino ammirato fino a due anni fa in maglia azzurra. Il calciatore franco-algerino, che ha rinunciato alla Coppa d’Africa con l’Algeria pur di essere qui in Trentino fin dall’inizio, è fra i più attivi in questi primi giorni di ritiro. Un ...

Qui Dimaro. Ancelotti in stile Al Pacino apre l’allenamento : Fra le improvvise nubi, che hanno coperto il sole di Dimaro fino a trasformarlo in bufera, alle 18 è iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020 del Napoli di Carlo Ancelotti. Poche, se non nulle, almeno in questa primissima seduta di allenamento, le differenze con quelle che avevamo visto da queste parti 12 mesi fa. Particolare l’inizio della seduta, dai toni quasi cinematografici. Carlo Ancelotti in stile Al Pacino in “Ogni ...

Qui Dimaro - la quiete prima della tempesta azzurra : È tutto pronto, una Dimaro Folgarida d’azzurro vestita come non mai, attende ansiosa l’arrivo dei calciatori del Napoli. Quartier generale partenopeo d’inizio stagione oramai dal 2011, la cittadina trentina con la sua gente ha perfezionato nel tempo l’ospitalità e la convivenza estiva con l’enorme flusso di tifosi, giornalisti e curiosi. Tutto pronto anche al quartier generale del Napoli, lo Sport Hotel Rosatti. ...