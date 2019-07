Pokemon Spada e Scudo | Game Freak avrebbe pensato a un sistema di combattimento in tempo

Pokémon Spada e Scudo : Game Freak sta riciclando le animazioni dai giochi per 3DS? : Dopo che Game Freak ha rivelato che Pokémon Spada e Scudo non includeranno tutti i mostri tascabili, il produttore Junichi Masuda è stato costretto a spiegare in che modo parte di questa decisione era legata al fatto che al team era stato richiesto di creare animazioni di "alta qualità" per i nuovi giochi.Ora, però, è comparso online un video (per gentile concessione dell'utente MysticSong), che confronta le animazioni dei nuovi capitoli per ...

I Pokémon assenti in Spada e Scudo potrebbero tornare nei futuri capitoli della serie : L'assenza di alcuni Pokémon nei prossimi capitoli della serie, Spada e Scudo, la lasciato interdetti moltissimi fan, tanto che il producer della serie, Junichi Masuda, è dovuto intervenire sulla questione con delle interessanti dichiarazioni. Come riporta IGN, Masuda ha dichiarato come alcune creature mancanti in questi due capitoli che stanno per arrivare potrebbero comunque ritornare nelle future iterazioni videoludiche della fortunata ...

Pare proprio che Pokémon Spada e Scudo siano i giochi meno apprezzati dell'E3 2019 : Come da tradizione l'E3 2019 ha i propri vincitori e i propri "sconfitti" e anche questa edizione non è di certo da meno. A quanto Pare uno dei giochi più "odiati" di quest'anno è anche uno dei potenziali blockbuster dei prossimi mesi: Pokémon Spada e Scudo.Su ResetEra è stato pubblicato un grafico che mostra i dislike per visualizzazione dei giochi presenti all'evento losangelino dimostrando come i due nuovi Pokémon si trovino al primo posto ...

E3 2019 : Pokémon Spada e Scudo - prova : I Pokémon sono finalmente pronti a fare una doppia evoluzione storica. La serie di Game Freak e Nintendo, infatti, non solo sta debuttare con la nuova generazione di mostri portatili, ma sta per presentare il primo capitolo ufficialmente sviluppato per una console casalinga, pur con tutte le peculiarità di Nintendo Switch.Questo dovrebbe imprimere alla serie quella spinta evolutiva che molti fan stanno chiedendo da anni. Se le meccaniche di ...

Con Pokémon Spada e Scudo saranno introdotti 71 Pokémon inediti : Anche se non abbiamo un numero esatto, ora sappiamo che Pokemon Spada & Scudo includeranno almeno 71 nuovi Pokemon, riporta GoNintendo. Questa informazione proviene da un'intervista di Famitsu con Junichi Masuda di Game Freak, che ha dichiarato che con l'uscita di Pokemon Spada & Scudo, la serie Pokemon avrà oltre 1.000 Pokemon.Questo numero include tutte le forme alternative esistenti, e fa capire che stanno per essere introdotti altri ...

E3 2019 : Pokémon Spada e Scudo si mostrano in un esclusivo video gameplay : Dopo il Nintendo Direct è andata in onda una diretta di Nintendo Treehouse: Live, che ha permesso ai fan di scoprire maggiori dettagli sul gameplay dei nuovi titoli Pokémon per Nintendo Switch attualmente in sviluppo, che saranno disponibili dal 15 novembre.Grazie al video, i giocatori hanno potuto scoprire qualcosa in più sul sistema di combattimento e sulle nuove aree sandbox che i giocatori potranno esplorare per catturare Pokémon e formare ...

Pokémon Spada e Scudo – Data di uscita - Leggendari e tanto altro : Nella giornata di ieri, durante un apposito Direct dedicato, Nintendo ha rilasciato tantissime informazioni sui nuovi titoli Pokémon che approderanno quest’anno su Nintendo Switch. Sicuramente tra le principali novità non si può che parlare della nuova generazione di Pokémon mostrata durante il Direct. Oltre agli starter (Grookey, Scorbunny e Sobble), sono state mostrate altre quattro nuovi “mostriciattoli” e le due creature ...

Pokémon Spada e Scudo presenteranno aree aperte con raid multigiocatore : Nella giornata di oggi Nintendo ha rivelato nuove informazioni sugli attesissimi Pokémon Spada e Scudo, annunciando che saranno disponibili sul mercato dal 15 novembre, in esclusiva Nintendo Switch.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la compagnia ha anche comunicato che i titoli presenteranno le cosiddette aree selvagge, si tratta di ampi spazi liberamente esplorabili dai giocatori, in cui ci si potrà imbattere in Pokémon selvatici ed ...

Pokémon Spada e Scudo - il trailer e la data dei nuovi giochi : http://www.youtube.com/watch?v=p_dgvgpC8Nw In vista dell’E3, la convention globale dedicata ai videogiochi che si terrà dal prossimo 11 giugno a Los Angeles, Nintendo ha rivelato le prime informazioni e le prime immagini sui nuovi attesissimi giochi Pokémon Spada e Scudo. Annunciati lo scorso febbraio, i nuovi titoli, ambientati nella nuova regione di Galar che alterna spianate erbose ed elaborate città, arriveranno sulle Nintendo Switch ...

Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo : Numerosi dettagli dal Pokèmon Direct : Durante il Pokémon Direct andato in onda oggi è stata annunciata la data di uscita degli ultimi titoli della serie principale di videogiochi Pokémon, Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Sono state inoltre svelate nuove funzioni di gioco e nuovi Pokémon scoperti per la prima volta a Galar. Gli sviluppatori di GAME FREAK inc. hanno inoltre condiviso alcuni nuovi dettagli a proposito dei Pokémon ...

Pokémon Spada e Pokémon Scudo : ecco tutti i Pokémon mostrati durante il Nintendo Direct : Da pochi minuti si è concluso il Nintendo Direct dedicato a Pokémon Spada e Scudo, i prossimi titoli sviluppati da Game Freak.durante l'evento sono stati mostrati alcuni dei Pokémon che saranno presenti all'interno del gioco. James Turner di Game Freak ha presentato ai fan una serie di Pokémon mai visti prima d'ora. Tra questi compare Wooloo: la sua caratteristica principale è la morbida pelliccia molto apprezzata dai tessitori di una delle ...

Pokémon Spada e Pokémon Scudo : annunciata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Nella giornata di oggi era in programma il Nintendo Direct interamente dedicato agli attesi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch che, come in molti speravano, ha svelato la data di uscita dei giochi.Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che impegneranno gli Allenatori nella Regione di Galar, arriveranno il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch.Nel corso del Nintendo Direct, inoltre, è stato pubblicato anche un nuovo gameplay trailer che ...

Alle 14 : 30 seguiamo in diretta il Pokémon Direct : novità in arrivo per Pokémon Scudo e Pokémon Spada : Questo pomeriggio potrebbe rivelarsi estremamente interessante per tutti i fan dei Pokémon dato che ci sarà spazio per un Pokémon Direct assolutamente da non perdere. Molto probabilmente i protagonisti assoluti saranno Pokémon Spada e Pokémon Scudo con la speranza che vengano rivelati nuovi dettagli di questa esclusiva Switch oltre che, ovviamente, la data di uscita ufficiale. Questi due nuovi progetti, infatti, sono ancora avvolti da diversi ...