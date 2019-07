Più di 1000 app del Play Store raccolgono dati senza permesso | e la soluzione non vi

La cerimonia di apertura dell’Universiade al San Paolo : Più di 1000 performer e grandi talenti : Tutto pronto per l’inaugurazione della 30sima edizione dell’Universiade. La cerimonia di apertura sarà ospitata allo Stadio San Paolo e sarà trasmessa in diretta in mondovisione ed in Italia su Rai Due. La telecronaca sarà affidata da Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale di calcio. Accanto a lui ci saranno Carlo Verna e una voce femminile della quale ancora non è stata svelata l’identità. La cerimonia è ideata e ...