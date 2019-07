Nintendo e collaborazioni su larga scala anche con le compagnie rivali?

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) L'industria videoludica sta cambiando con l'inserimento di nuovi competitor come Google e la presenza di partnership in passato impensabili come quella tra Sony e Microsoft. In questo panorama in continua evoluzione come si posiziona?Il presidente della grande N, Shuntaro Furukawa, ha espresso le proprie opinioni su questi aspetti e sulla possibilità che la compagnia guardi asu, perché no, con idi sempre. Ecco quanto riportato daLife: "Consideriamo il fatto che moltestiano entrando nel business dei videogiochi un qualcosa di molto positivo e un segnale del fatto che l'industria sta prosperando. In questo ambiente crediamo che il fattore più importante nel superare la dura competizione sia creare valore nei nostri prodotti, un valore che sia qualcosa di unico di. Riguardo le, la nostra ...

