Musica | Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo 2

Musica : Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la ‘Messa da Requiem’ di Giuseppe Verdi. La data per l’atteso ritorno è giovedì 12 dicembre quando il grande maestro recupererà il concerto di marzo dell’anno scorso cancellato a causa della malattia che lo aveva colpito e costretto a cancellare per mesi tutti gli impegni. La grandiosa composizione verdiana era già stata la ...