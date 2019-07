Lubiam | omaggio couture a Giulio Romano

Lubiam rende omaggio all'arte di Giulio Romano : Lubiam consolida il suo legame con il mondo dell'arte con una capsule collection nata in occasione e in concomitanza della mostra che rende omaggio al più talentuoso tra gli allievi di Raffaello, Giulio Romano, Con nuova e stravagante maniera, in programma dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 presso il Palazzo Ducale di Mantova. Per celebrare il pittore cinquecentesco Luigi Bianchi Mantova Sartoria - il marchio di alta gamma di Lubiam ...