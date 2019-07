Il bando del concorso Regione Campania per 10 000 posti oggi 8 luglio | link Gazzetta e

Lampedusa - sfogo del sindaco Martello contro ong e immigrati : isola allo sbando - sinistra e Ue se ne fregano : sinistra e ong pensano ai migranti, a quelli che chiamano salvataggi ma sono attacchi politici, all'Italia e a Matteo Salvini. E non pensano a Lampedusa, meta privilegiata di ong, barche e barchine. Ma Lampedusa è stremata, allo sbando. Lo dimostrano le parole del sindaco dell'isola, Salvatore Marte

A chi abbandona gli animali auguriamo il peggio! Lo spot delle pompe funebri che fa discutere : "Amiamo gli animali e i cani in particolare, per questo in vista della stagione estiva abbiamo ideato questa campagna sia per sensibilizzare le persone sia per farci pubblicità" così uno dei titolari delle pompe funebri genovese Gianelli Srl ha descritto l'idea alla base di una pubblicità della società decisamente molto originale e destinata sicuramente a far discutere. "A chi abbandona auguriamo il peggio" recita infatti a lo slogan delle ...

Prezzo del grano troppo basso - un campo su 5 viene abbandonato o destinato ad altro : E' scattato l'allarme riguardo alla coltivazione del grano, che non è più conveniente come attività. Il Prezzo del grano si è ridotto in maniera costante negli ultimi anni, giungendo verso i 22-23 euro al quintale. E così molti produttori hanno deciso di abbandonare.Il declino del Prezzo del granoIl sistema sta piano piano collassando. Un agricoltore deve vendere 5 chili di grano per potersi pagare un caffé o una bottiglietta di acqua al bar. ...

ABbandoNA IL PADRE AL PRONTO SOCCORSO/ La cinica banalità della cultura dello scarto : A Chivasso una signora lascia il PADRE in carrozzina al PRONTO SOCCORSO. "Vado a spostare la macchina". Invece parte per qualche giorno di vacanza al mare

Roma - l'ultima frontiera del degrado : decine di denti abbandonati tra i rifiuti : Il ritrovamento ai piedi di un cassonetto di viale Adriatico a Montesacro. Residenti inviperiti e preoccupati: “Con questo...

Violenta eruzione dello Stromboli : persone abbandonano l'isola - c'e' una vittima : Una Violenta esplosione ha interessato il vulcano dello Stromboli nel pomeriggio di oggi, provocando l'emissione di una grande quantità di cenere e gas dalla sua area sommitale. L'esplosione, una...

L’amministrazione Trump sta valutando la messa al bando della crittografia : Il governo USA sta valutando la messa al bando della crittografia end-to-end, che rende la vita difficile alle agenzie di sicurezza americane. L'articolo L’amministrazione Trump sta valutando la messa al bando della crittografia proviene da TuttoAndroid.

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : bando entro luglio. In arrivo nuove assunzioni - i dettagli dell’incontro tra Ministero della Giustizia e sindacati : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

Neonata abbandonata in un sacchetto : polizia posta il video del salvataggio al cardiopalma : Il suo destino era già segnato. Era stata partorita, infilata in un sacchetto e abbandonata in una zona poco abitata di Cumming, in Georgia. Sarebbe morta se quella sera del 6 giugno alcuni...

MotoGp – Iannone ‘abbandona’ Giulia De Lellis sotto il sole nella sua Ferrari : la vendetta dell’influencer è… malvagia [VIDEO] : Che erroraccio di Iannone: Giulia De Lellis abbandonata sotto al sole cocente sulla Ferrari del pilota Aprilia, la vendetta dell’influencer è… malvagia Giulia De Lellis è Andea Iannone sono ormai usciti allo scoperto: il pilota dell’Aprilia sembra aver dimenticato Belen Rodriguez con la bella e giovane influecer, che dal suo canto, col campione di Vasto si lascia definitivamente alle spalle la storia con Damante. I due ...

Neonata chiusa in una busta di plastica e abbandonata! Il video del salvataggio : L'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth, in Georgia, ha pubblicato un video che mostra il salvataggio avvenuto la sera del 6 giugno scorso di una Neonata che è stata chiamata “India”. Una Neonata che è stata trovata in un sacchetto di plastica in un bosco. Nel video si vede un agente che strappa il sacchetto e trova la bambina che piange all’interno. La Neonata era ancora sporca di sangue e aveva il cordone ombelicale attaccato. Le ...

Tav - Alitalia - Ponte Morandi : il bandolo della matassa che Lega e M5s non trovano : Parte la gara anche per il versante italiano della Tav. Notizia fresca, oggi sui giornali. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione di Telt, la società dei governi italiano e francese che ha il compito di realizzare la linea ferroviaria Torino-Lione. E la gara riguarda l'intero tratto del tunnel in Italia, che vale un miliardo di euro. Anche se per far partire le gare è necessario prima il nullaosta dei rispettivi governi, ...

Legata e abbandonata al cancello del mattatoio : cagnolina muore di stenti : La cagnetta era stata lasciata vicino ad un canile, ma nessuno l'ha notata fino a ieri mattina quando ormai non c'era più...

Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della nuova serie CC : Xiaomi conferma l'abbandono delle serie MiMax e Mi Note, e ci spiega il senso della nuova serie CC, annunciata ieri in Cina. L'articolo Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della nuova serie CC proviene da TuttoAndroid.