Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano

Ascolti tv - dati Auditel Giovedì 4 luglio - vince Don Matteo 11 in replica : Le repliche di Don Matteo 11, su Rai1, si aggiudicano la prima serata del 4 luglio con 2 milioni 447mila telespettatori e il 13.38% di share per il primo episodio e 2 milioni 10mila telespettatori con il 13.95% per il secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Riviera ha fatto registrare 1 milione 425mila spettatori pari all’8.8% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 il programma di attualità di ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei trasporti di 24 ore a Milano : Dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Fiction RIVIERA - anticipazioni ultima puntata di Giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni terza ed ultima puntata della Fiction RIVIERA, in onda giovedì 11 luglio 2019 in prima serata su Canale 5: Jukes ha intenzione di incolpare Georgina per i crimini di Constantine e di mandarla in prigione, ma lei non si arrende. Furiosa come non mai, giura a se stessa di riuscire a scoprire la verità e di mettere per sempre la parola fine alle indagini. Insieme con Robert, Georgina tenta dunque di mettere in piedi un piano per far ...

Lotto e SuperEnalotto - estrazioni di oggi : i numeri vincenti di Giovedì 4 luglio 2019 : Le estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 luglio 2019: tutti i numeri estratti e le combinazioni...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 4 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: Una notte con la regina, Sballati d'amore, In Time, Nato il quattro Luglio, Scusa ma ti chiamo amore, Non è un paese per vecchi, Hancock.

Chicago PD 5 - gli episodi in onda Giovedì 4 luglio su Italia 1 : Chicago PD 5, anticipazioni episodi 1, 2 e 3 di giovedì 4 luglio su Italia 1.Dopo un lungo periodo di pausa, e vari spostamenti, debutta stasera su Italia 1 la quinta stagione di Chicago PD. L’appuntamento è per le 21:20 con i primi tre episodi della quinta stagione, ancora inedita in chiaro e già trasmessa sui canali pay di Premium.Ecco le trame degli episodi in onda giovedì 4 luglio:episodio 5×01: “Il Revisore” – ...

Programmi TV di stasera - Giovedì 4 luglio 2019. Su Rete4 al via gli speciali di «Fuori dal coro» : Mario Giordano Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’amore sbagliato: Una ragazzina si ritrova ad essere vittima di un atto di bullismo e dalle indagini esce fuori una insospettata verità. Mentre il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per ...

Calciomercato Giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...