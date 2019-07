Fdi | Zingaretti | ‘post su Meloni errore da condannare | basta odio sui social’**

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “La foto contro Giorgiaè unda. Tutti collaboriamo a difendere la dignità del confronto. Così non si va avanti, l’sta portando indietro le lancette della storia. Ce lo dicono anche le campagne infami nei social e le aggressioni ai circoli Pd”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola. L'articolo, ‘post sudasui social’** CalcioWeb.

