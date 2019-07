Viareggio | violenta rissa a colpi di bottiglia | arrestati tre stranieri

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Gabriele Laganà La, avvenuta in zona del Terminetto a, sarebbe scoppiata per questioni legate alla droga. I tre marocchini sono statiUnatraè scoppiata nella serata di venerdì a, nella zona del Terminetto. Le persone coinvolte nella violenza che ha scatenato il panico nella zona sono tutti marocchini irregolari in Italia: il più grave di loro ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Secondo quanto spiegato dagli agenti del commissariato di, lasarebbe legata verosimilmente a questioni di spaccio di stupefacenti. Gli immigrati hanno avuto un acceso diverbio che, in pochi istanti, si è trasformato in una feroce colluttazione durante la quale sono stati usati cocci di bottiglie come armi. I responsabili della violenza, con diverse e profonde ferite, sono state soccorse e condotte in ...

