Spagna | al via la corsa dei tori a Pamplona | 5 feriti | uno è grave GALLERY

"Leggi fasciste" - "Via in Spagna". Scintille tra Open Arms e Salvini : Angelo Scarano Scontro acceso sui social tra l'ong spagnola e il ministro Salvini: al centro del braccio di ferro il caso di Carola Rackete e della Sea Watch Il braccio di ferro tra Open Arms e Matteo Salvini si riaccende. Questa volta lo scontro non è per la richiesta di un porto sicuro, ma di fatto è per il destino giudiziario di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch fermata dopo l'attracco della sua nave a Lampedusa. I primi ...

L’Italia si butta via - sprecata la vittoria con la Spagna : la Polonia stende gli azzurri e vola in testa al girone : Sconfitta a sorpresa per l’Italia nel secondo match dell’Europeo Under 21, gli azzurri perdono 1-0 con la Polonia e non sono più padroni del proprio destino Sprecona e disattenta, l’Italia si butta via contro la Polonia, perdendo 1-0 al cospetto di una squadra nettamente inferiore. Dopo il successo sulla Spagna, la selezione del ct Di Biagio non riesce a dare continuità alla prestazione mostrata contro gli iberici, ...

L'ultimo viaggio di tre amiche travolte e uccise da un camion sull’A1. Partivano insieme per la Spagna : Un gruppo di amiche, un viaggio insieme da Sassuolo alla volta della Spagna e un destino amaro, che lo scorso giovedì pomeriggio ha portato tre di loro a perdere la vita in un terrificante incidente stradale sull’autostrada A1, nel tratto fra Modena e Bologna dove un camion le ha travolte. Lo riporta il Corriere della Sera.Zainaba El Aissaoui, 41 anni, Veronica Fili e Otilia Camelia Ceornodolea, entrambe di 23 [...] Per la loro ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : prende il via gara 2! - Gp Spagna - : DIRETTA Sbk 2019, Superbike streaming video e tv: oggi in programma Superpole Race e gara-2 del Gp Spagna a Jerez con Bautista e la Ducati, 9 giugno 2019,.

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : a breve il via della superpole - Bautista sfida Rea per tornare grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale 10.48 Ricordiamo che al termine di questa superpole bisognerà attendere come di consueto poco più di un paio d’ore prima di fare sul serio per davvero con la partenza di gara-1 alle 14:00 10.45 Quindici minuti al via! 10.43 grande forma mostrata ...

Dalla Spagna : “Via Sergio Ramos - il Real Madrid tenta Koulibaly : la richiesta di ADL” : Il Real Madrid su Koulibaly in vista della probabile partenza di Ramos Sergio Ramos con tutta probabilità lascerà il Real Madrid a seguito di una discussione avuta con Fiorentino Perez. Per sostituirlo ci sono vari nomi come Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Proprio per il difensore azzurro come riporta anche il Mundo Deportivo, il Napoli ha rifiutato un’offerta da circa 90 ...

Sondaggi elettorali Spagna - il PSOE fa il bis e si avvia a vincere ancora : Sondaggi elettorali Spagna, il PSOE fa il bis e si avvia a vincere ancora La Spagna è appena andata alle urne, il 28 aprile, e siamo nel pieno della classica luna di miele per i vincitori di quella tornata, ovvero i socialisti del PSOE e del premier Sanchez. Che sta pensando a un governo monocolore di minoranza per non stringere alleanze con gli indipendentisti. E le prossime elezioni europee, in cui la Spagna porterà 54 deputati a ...

Strage delle studentesse Erasmus in Spagna : "Caso archiviato" : Francesca Bernasconi È la terza volta che la vicenda viene archiviata. I legali delle famiglie delle vittime: "Scandaloso" Il giudice ha deciso l'archiviazione del procedimento per la morte di 13 studentesse universitarie, in Spagna con il programma Erasmus, che il 20 marzo 2016 persero la vita in un incidente, mentre tornavano da una gita. È la terza volta che la magistratura spagnola archivia la vicenda. Secondo il giudice, "non ci ...

Strage Erasmus Spagna - archiviato l'incidente in cui morirono 13 ragazze : La rabbia delle famiglie dopo la decisione della magistratura. Le studentesse erano morte mentre ritornavano in pullman da Barcellona. Il Consiglio regionale della Toscana: "Accertare la verità"

Spagna - la strage delle studentesse Erasmus : "Caso archiviato" : Il giudice ha deciso che non ci sono elementi per arrivare a processo. Nell'incidente morirono 13 ragazze, sette di loro...

MotoGp – Bradl meglio di Lorenzo al Gp di Spagna - l’ammissione del tedesco : “ho pensato alla squadra - ma mi hanno dato il via libera” : Stefan Bradl davanti a Lorenzo al termine del Gp di Spagna: le parole del tedesco wild card a Jerez Stefan Bradl ha partecipato la scorsa settimana al Gp di Spagna, come wild card, in sella alla Honda. Il pilota tedesco ha conquistato un buon decimo posto, riuscendo a piazzarsi davanti al più esperto, ma ancora non a suo agio con la sua nuova moto, Jorge Lorenzo. Bradl ha così raccontato a Speedweek le sue sensazioni dopo la gara: ...