Pecore | capre e asini Così l' aeroporto funziona alla grande

(Di domenica 7 luglio 2019) Daniela Uva Il gregge si occupa del prato mangiando le erbacce e tiene lontano dpista i coyote Una piccola fattoria a bordo pista. Con trenta animali frae un asino di nome Jackson. Sono i nuovi «addetti» assunti dall'internazionale di Chicago per aiutare i «colleghi» umani in una serie di compiti. Alcuni sono incaricati di tenere lontani, coyote, topi e altre specie selvatiche, altri di tagliare l'erba. Naturalmente mangiandola. La mandria, con tanto di pastore, è arrivata allo scalo O'Hare qualche giorno fa. Si è insediata nei campi del lato Nord, che costeggiano le sette piste di atterraggio. Da quel giorno, vaga attraverso la campagna brucando l'erba che, diversamente, crescerebbe in modo incontrollato. Il merito è dell'iniziativa Sustainable vegetation management, che prevede già da qualche anno una gestione più sostenibile della vegetazione ...

