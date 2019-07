agi

(Di domenica 7 luglio 2019) Ladihaun altrodel calciatore. La seconda inchiesta, che si aggiunge a quella per omicidio colposo, scrive stamani il quotidiano La Nazione, riguarda un presunto episodio di falso in atto pubblico. Secondo ladi, che ha inviato due nuovi avvisi di garanzia (uno per l'ex direttore di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, indagato anche nell'altro filone, l'altro per una sua collaboratrice) sarebbe stato recentemente prodotto un certificato attestante che il capitano della Fiorentina, nella visita per l'idoneità agonistica del effettuata il 10 luglio del 2017 a, sarebbe statao sottoposto a un esame, lo 'strain' cardiaco. Per il pm Antonino Nastasi, quell'esame non fu invece effettuato e la relativa relazione sarebbe stata "fabbricata" in data "anteriore o prossima al 10 ...

LaStampa : Indagine della procura: coinvolti 40 docenti degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara,… - blogLinkes : La procura di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Davide Astori - GianniIglesias : RT @Agenzia_Italia: La procura di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Davide #Astori -