Golf | PGA Tour 2019 | Bryson DeChambeau raggiunto al comando da Matthew Wolff e Collin

(Di domenica 7 luglio 2019) Restano soltanto 18 buche alla conclusione del 3M Open, prima edizione dell’appuntamento che appartiene al circuito del PGAe che si svolge sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota (Stati Uniti d’America). Movimenti significativi nelle prime posizioni della classifica nel corso del terzo giro: lo statunitense, uno dei giocatori più titolati in gara nel fine settimana, è statoaldai connazionaliMorikawa, formando così un terzetto americano con lo score di -15 per il torneo. Il californiano non è riuscito ad allungare e ha chiuso il terzo giro in 70, mentre il giovanissimo, classe 1999 e campione NCAA, si è dimostrato un talento di grande prospettiva con un sorprendente -9 di giornata (dieci birdie ed un solo bogey), guadagnando trentaquattro posizioni. Salto in avanti notevole anche ...

