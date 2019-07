Ecco la nuova sfida sui social | la bottle cap challenge

Calciomercato Juventus Bonucci : c’è una nuova pista - Ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Destiny 2 : Ecco il trailer di lancio di Lumina - la nuova arma disponibile da oggi : Negli ultimi nove mesi, Bungie ha implementato nove cannoni portatili all'interno di Destiny 2 e con il trailer di queste ore, lo studio ha presentato il quinto.Come riporta Polygon si tratta di Lumina, la nuova arma esotica dedicata al supporto esotica. Lumina è la prima arma di Destiny 2 a concentrarsi sugli alleati grazie alla sua abilità di guarigione mentre infligge danni ai nemici. Il trailer pubblicato ci consente di dare uno sguardo al ...

Genova - Ponte Morandi : Ecco il VIDEO che svela la nuova struttura : Sulla pagina Facebook di PerGenova, un VIDEO prodotto da Italferr svela il nuovo Ponte Morandi che, “grazie alle sue linee snelle, risulterà armonico e slanciato. La solidità sarà garantita da 67 mila metri cubi di calcestruzzo armato con 9 mila tonnellate di acciaio“. ecco alcuni numeri: l’intera “travata” sarà lunga 1067 metri, le pile ellittiche in cemento armato saranno 18, 80 mila i metri cubi di scavi, 9mila ...

LONTANO DA TE - ULTIMA PUNTATA/ Ecco la fiction 'nuova' e ritmata firmata Canale 5 : LONTANO da te è il titolo della fiction di Canale 5 con protagonisti Alessandro Tiberi e Megan Montaner. Si tratta di una coproduzione italo-spagnola.

Marvel Film : Ecco cosa vedremo nella nuova versione di Avengers : Endgame! : Marvel Film tornerà al cinema con una seconda uscita di Avengers Endgame. ecco tutti i dettagli sulle aggiunte extra della nuova versione! Marvel Film contro Avatar – Riusciranno i Marvel Studios e Robert Downey Jr. a entrare nella storia del cinema? Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoMarvel Film: ecco cosa vedremo nella nuova versione di Avengers: Endgame!L'articolo Marvel Film: ecco cosa ...

Ecco TIM Infinity 3 - la nuova offerta destinata ad alcuni clienti TIM : Venerdì 5 luglio TIM dovrebbe dare il via ad una nuova campagna rivolta ad alcuni suoi clienti che prevede l'attivazione dell'opzione tariffaria TIM Infinity 3 L'articolo Ecco TIM Infinity 3, la nuova offerta destinata ad alcuni clienti TIM proviene da TuttoAndroid.

La nuova vita di Adele inizia dal reformer pilates. Ecco tutti i benefici di quest’allenamento : Due concetti fondamentali del pilatesCome si compone un allenamento-tipotutti i muscoli sono sollecitatiI tre livelli del pilatesMeglio con o senza attrezzatura? Adele, reduce dal divorzio senza clamore da Simon Konecki, padre del suo Angelo, a detta degli amici sembra essere rinata. La cantante di Hello ha «una nuova prospettiva di vita». «Imparate ad amare veramente voi stessi, ho appena realizzato che è più che abbastanza», aveva raccontato ...

UFFICIALE – Napoli - Ecco la nuova maglia (FOTO) : Napoli, ecco la nuova maglia per la stagione 2019/2020 Napoli nuova maglia| E’ finalmente uscita la prima maglia della Ssc Napoli per la prossima stagione. Stranamente la società partenopea ha deciso di renderla nota molto presto rispetto ai soliti standard, dunque ancor prima di partire per il consueto ritiro di Dimaro. In foto potete vederla in dosso a Fabian Ruiz. Effetto pixellato, come quello del nuovo San Paolo, due grandi ...

LG inaugura una nuova gamma di smartphone economici : Ecco W10 - W30 e W30 Pro : LG ha ufficializzato in India ben tre nuovi smartphone che fanno capo ad una gamma inedita: W10, W30 e W30 Pro L'articolo LG inaugura una nuova gamma di smartphone economici: ecco W10, W30 e W30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco la nuova lampada da comodino che si accende con un tocco di Xiaomi : La Xiaomi Two-Piece Bedside Table Lamp è il nome di una nuova lampada che vanta il supporto touch a 360° e che viene venduta in Cina a 169 yuan L'articolo Ecco la nuova lampada da comodino che si accende con un tocco di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Più forza a Davigo e toghe rosse. Ecco la nuova geografia del Csm : Con il capo cosparso di cenere e lo sguardo rivolto al presidente della Repubblica. I consiglieri del Csm si sono presentati al plenum straordinario, presieduto da Sergio Mattarella, con la consapevolezza che l’istituzione deve ripartire dopo lo scandalo che ha fatto precipitare la magistratura nel suo periodo più buio, nella sua “notte”, per usare le parole utilizzate nel suo discorso di insediamento dal neopresidente ...

Solstizio d’estate - inizia la nuova stagione con il giorno più lungo dell’anno : Ecco perché : Il 21 giugno 2019 alle ore 17:54 in Italia inizia ufficialmente la stagione più calda dell'anno: l'estate. In questa data è infatti Solstizio d'estate, che poi è anche il giorno più lungo dell'anno. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su questa giornata che conferma l'arrivo della stagione del mare, dei costumi e della spiaggia.

Ecco la nuova illuminazione smart in grado di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce : Signify, la compagnia dietro al brand Philips Hue, ha presentato il nuovo sistema di illuminazione Truelifi, capace di trasmettere e ricevere dati attraverso le onde luminose. L'articolo Ecco la nuova illuminazione smart in grado di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce proviene da TuttoAndroid.

La bellissima Victoria Stella Doritou! Ecco la nuova fiamma del cantante Irama : Victoria Stella Doritou è la nuova donna di Irama, lei si è mostrata per la prima volta con lui attraverso una Instagram Stories. In queste ore tutti parlano di lei: Victoria Stella Doritou, la ragazza che ha conquistato il cuore di Irama. ll cantante, ex vincitore di “Amici“, è ormai noto per le sue relazioni e nei mesi scorsi era finito al centro del gossip per la storia con Giulia De Lellis. I due si sono lasciati nel giro di ...