E alla fine c’è il Drago

LIVE Egitto-Sudafrica 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Lorch porta avanti i Bafana Bafana a poco dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Veldwjik prende il posto del match winner Lorch. 91′ Dentro Kekana per Furman: primo cambio per il Sudafrica. 90′ 4 minuti di recupero! 89′ Il Sudafrica perde tempo: Salah reclama. 87′ Finale tutto da vivere al Cairo: l’Egitto sta vivendo un incubo. 86′ Contropiede pazzesco dei Bafana Bafana, che con Mothiba si porta verso l’area avversaria, ...

Caso Icardi - Pedullà : “Napoli alla finestra - servono due step per l’argentino. La situazione” : Caso Icardi, Pedullà: “Napoli alla finestra per l’argentino” Caso Icardi, Pedullà: “Napoli alla finestra, servono due step per l’argentino. La situazione”. L’ esperto di calciomercato parla delle questioni legate al futuro dell’ attaccante nerazzurro che al momento sembra avere due pretendenti in Serie A: Juventus e Napoli. Di seguito il punto apparso sul sito internet di ...

Pier Silvio Berlusconi : “Speriamo che Juve e Napoli arrivino fino alla fine della Champions” : La Champions torna in chiaro su Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Dal prossimo autunno la miglior partita del mercoledì di Champions League verrà trasmessa free da Canale 5. La nostra speranza ovviamente è che Juventus e Napoli vadano avanti sino alla fine. Sappiamo che Rai e Sky sono passati per le vie legali, ma siamo sicuri che ...

I retroscena di Blogo : la tentazione Alessia per Temptation vip con Filippo alla finestra : Dunque l'appuntamento con la nuova serie di Temptation island vip è previsto per settembre su Canale5. Una seconda edizione che viene dopo il grande successo della prima e dopo l'ottima performance che sta portando a casa l'attuale serie del programma di Fascino guidata da Filippo Bisciglia.Tante le indiscrezioni che riguardano la conduzione di questa trasmissione che cambierà guida perchè come noto Simona Ventura, capitana in campo nella ...

Il governo è stato battuto alla Camera. Il Pd chiede che prenda atto della fine : governo e maggioranza battuti alla Camera su un emendamento di Forza Italia e sottoscritto anche dal Pd, votato a scrutinio segreto. Per soli due voti M5s e Lega finiscono in minoranza e passa un emendamento alla proposta di legge sull'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per ingiusta carcerazione. Proposta di legge in quota alle opposizioni e promossa da Forza Italia, che però aveva incassato il via libera bipartisan in ...

Un pannello solare da appendere alla finestra : (Foto: Kickstarter) Si chiama Window Solar Charger, ovvero caricatore solare da finestra: un nome che descrive perfettamente la natura di un gadget che sta spopolando sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Si tratta infatti di un pannello solare compatto, leggero e dal design molto gradevole che si può agganciare facilmente e comodamente alla finestra di casa attraverso una ventosa che si applica in modo sicuro al vetro. Grazie allo ...

La madre gli toglie il computer e lui si butta dalla finestra #hikikomori : Nuova lite in casa e la madre ha tolto la tastiera del computer dalle mani del figlio di 19 anni. Per reazione lui prende e si butta dalla finestra, dal quinto piano della loro abitazione. Un caso avvenuto a Torino, nel quartiere Mirafiori. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata ed è in condizioni gravissime all’Ospedale CTO torinese. La sua ossessione per il computer scaturiva dalla sindrome di hikikomori da cui è affetto. Un ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 - Davide Formolo : “Quando sono scattato non pensavo di poter arrivare sino alla fine” : Sul traguardo di Compiano è Davide Formolo ad alzare le braccia al cielo e conquistare la maglia tricolore di campione italiano nella prova in linea di Ciclismo su strada: l’alfiere della BORA-hansgrohe si impone per distacco con un’azione solitaria partendo a poco meno di 40 km dall’arrivo. Queste le prime parole a caldo del nuovo campione italiano a Rai Sport: “Tutte le squadre sono andate veramente forte, c’era ...

Ciclismo – Formolo si prende la maglia tricolore : “sono ‘cotto’ - non pensavo di arrivare fino alla fine” : Davide Formolo è il nuovo campione italiano di Ciclismo: le prime sensazioni del ciclista della Bora-Hansgrohe dopo la vittoria a Compiano E’ Davide Formolo il nuovo campione italiano di Ciclismo: il giovane ciclista della Bora Hansgrohe ha compiuto l’impresa a Compiano, tagliando per primo il traguardo ed indossando dunque una specialissima maglia tricolore. “Tutte le squadre sono andate veramente forte, c’era gran ...

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...

Moto2 - Baldassarri e Marquez si stendono a due giri dalla fine : Fernandez ne approfitta e vince il Gp d’Olanda : Il pilota spagnolo approfitta dell’incidente tra Baldassarri e Marquez andando a vincere il primo Gran Premio in carriera Prima vittoria in carriera in Moto2 per Augusto Fernandez, lo spagnolo si impone nel Gp d’Olanda di Moto2 sfruttando l’incidente avvenuto a due giri dalla fine tra Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri. Un successo fortunato ma comunque prezioso per il pilota del Pons Racing Team, che precede sul ...

LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : equilibrio assoluto a 10' dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Mandy tenta un cross al centro dell’area, ma non trova i compagni, perché la difesa avversaria è attenta e manda la palla in rimessa laterale. 74′ Dopo un inizio sfavillante di secondo tempo il ritmo è nuovamente calato, otto i tiri, ma nessuno di questi in porta. 72′ Arriva il primo cambio anche per la Guinea Bissau: Joao Lamine Jaquite ha preso il posto di ...

LIVE Germania-Svezia 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : 10' alla fine - ultime speranze per le tedesche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Popp ha tentato di testa il gol del pareggio, ma si alza la bandierina del guardalinee, fallo di fuorigioco per lei. 81′ La difesa svedese è compattissima, sta alzando un vero e proprio muro di fronte alla propria porta. 79′ SCHULT! GRAN PARATA DEL PORTIERE TEDESCO, CHE CONTROLLA BENISSIMO IL DESTRO POTENTE DI JAKOBSSON! 78′ Si può ripartire! 76′ Ecco il ...

LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : 2' alla fine - ultime speranze per gli Elefanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Noussair Mazraoui ha sfiorato il gol del vantaggio, il suo tiro si infrange sulla traversa! 91′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO! 89′ Ismael Traore tenta una rovesciata in area, ma la conclusione è debole, nessun problema per Bono. 88′ L trattenuta di Younes Belhanda regala il calcio di punizione alla Costa d’Avorio. 87′ Fallo di fuorigioco per Sofiane ...