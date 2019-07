“Come la diarrea” Clamorosi insulti a Salvini da parte di un vip Ecco chi è

caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2019) Sonopesantissimi quelli che, via radio, arrivano al titolare del Ministero dell’Interno Matteo. Al centro del dibattito politico, soprattutto dopo il caso Sea Watch, il numero uno della Lega ha visto salire vertiginosamente le sue quotazioni politiche per il modo in cui ha gestito, mediaticamente, l’approdo di Carola Rackete. Attirandosi elogi, parole positive, ma soprattutto critiche, accuse, offese. Come quelle che Oliviero Toscani gli ha rivolto in diretta dai microfoni de La Zanzara, programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo. “Abbiamo una maggioranza di imbecilli,è un mentecatto”. Queste le parole del noto fotografo milanese, che non si è assolutamente trattenuto. Un fiume in piena che ha toccato diversi argomenti: daa Giorgia Meloni, dai migranti al Governo Conte. ...

