Canoa slalom | Europei Junior Under23 Liptovsky Mikulas 2019 | Elena Borghi si tinge

(Di domenica 7 luglio 2019) Sono terminati oggi a, in Slovacchia, gli/Under 23 di: l’Italia può gioire per la medaglia d’argento conquistata nella canadese femminileda. Sfiorano il podio altri tre azzurrini, che portano a casa due quarti ed un quinto posto. Nella canadese femminileargento perin 109.42, con l’oro che va alla ceca Gabriela Satkova, prima in 106.48, mentre il bronzo è della britannica Bethan Forrow, terza in 111.77. Si ferma ai piedi del podio Marta Bertoncelli, quarta a 9.37 dalla vetta, infine esce in semifinaleMicozzi, 19ma. Nel kayak maschilebeffa per gli azzurrini, con Jakob Luther quarto in 96.16 e Leonardo Grimandi quinto con 97.13 nella finale vinta dal transalpino Anatole Delassus in 89.68 davanti all’iberico Pau Echaniz, secondo con 91.26, mentre il bronzo è del ...

