Calciomercato | le ultime trattative | Cancelo sempre più verso il City | l’attaccante

calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Si sta per concludere un’altra giornata di, è stato comunque un weekend intenso con diverse. Continua il braccio di ferro tra Antoine Griezmann e l’Atletico di Madrid, il calciatore non si è infatti presentato per il ritiro di oggi con i Colchoneros alla Ciudad Deportiva de Majadahonda e come riporta As sarà multato del 4% dello stipendio, pari a 60 mila euro, il francese è sotto contratto fino al 2023 ma ha manifestato la volontà di andare via. Il suo agente aveva già comunicato la decisione di non presentarsi in ritiro ricordando che nel contratto di lavori i calciatori hanno diritto a 30 giorni di ferie e Griezmann ne ha usufruiti di 26. Griezmann può liberarsi grazie alla clausola da 120 milioni di euro da pagare in una soluzione, il Barcellona chiede di dilazionare, è questo il motivo di scontro. In attesa di chiudere per de Ligt la ...

DiMarzio : #ASRoma | Intesa con lo #ShangaiShenhua per la cessione di #ElShaarawy - DiMarzio : #Calciomercato | #ElShaawary, domani la partenza per la Cina - Fantacalcio : #Milan, buone nuove per #Veretout: #Montella dà il suo assenso ad una contropartita rossonera I DETTAGLI ?… -