Calciomercato Fiorentina | Chicharito Hernandez e Benedetto idee per l’attacco

lanotiziasportiva

(Di domenica 7 luglio 2019) Pronta a puntare ancora su Simeone in attacco, lacerca una punta esperta.tra i profili valutati.“powered by Goal”Quello che si sta vivendo in casaè un periodo all’insegna delle novità. Il passaggio della società dalle mani della famiglia Della Valle a quella di Rocco Commisso, ha già prodotto tanti cambiamenti a livello societario ed altri ancor più drastici ne produrrà a livello tecnico.Come spiegato dal nuovo direttore sportivo gigliato Daniele Pradè nel giorno della sua presentazione, sono almeno sessanta i giocatori attualmente sotto contratto con il club che non rientrano nei piani. Molti sono quindi coloro che nel corso delle prossime settimane saranno chiamati a lasciare Firenze ma, in questo folto gruppo, non rientra Giovanni Simeone.Lo stesso Pradè ha infatti annunciato che è intenzione dellaquella di provare a ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, ufficiale #Terracciano - tvdellosport : ??| Paolo #Maldini e Ricky #Massara hanno appena terminato il proprio incontro con la dirigenza della #Fiorentina!… - GoalItalia : De Rossi sta per decidere il suo futuro: il primo no è per il Milan ? -