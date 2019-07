Rifiuti | Clini | ' Roma non ha capacità di gestire ciclo' 3

Rifiuti : Clini - 'Roma non ha capacità di gestire ciclo' (2) : (AdnKronos) - Il Piano per Roma del 2012 fissava degli obiettivi precisi che puntavano al 50% di raccolta differenziata nel 2014, il 60% nel 2015 e il 65% nel 2016. Nel contratto di servizi tra Campidoglio e Ama (2019-2021), firmato ad aprile, gli obiettivi della raccolta differenziata dei Rifiuti s

Rifiuti : differenziata anche in cliniche private Palermo - siglato accordo Rap-Aiop : Palermo , 24 mag. (AdnKronos) - Incrementare la raccolta differenziata in tutte le cliniche private di Palermo . E' l'obiettivo dell' accordo siglato questa mattina tra il presidente della Rap (società che gestisce il servizio Rifiuti in città) Giuseppe Norata e il numero uno dell'Aiop Luigi Triolo. Il

Rifiuti : differenziata anche in cliniche private Palermo - siglato accordo Rap-Aiop (2) : (AdnKronos) - "Ritengo - ha detto Triolo - che le istituzioni e le strutture sanitarie, che già per loro stessa vocazione si occupano della salute dei cittadini, abbiano il dovere di dare un esempio concreto di sensibilità ambientale, per la tutela della salute collettiva e per la realizzazione di u