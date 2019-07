Qui Dimaro Ancelotti in stile Al Pacino apre l’allenamento

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Fra le improvvise nubi, che hanno coperto il sole difino a trasformarlo in bufera, alle 18 è iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020 del Napoli di Carlo. Poche, se non nulle, almeno in questa primissima seduta di allenamento, le differenze con quelle che avevamo visto da queste parti 12 mesi fa. Particolare l’inizio della seduta, dai toni quasi cinematografici. CarloinAlin “Ogni maledetta domenica” ha radunato intorno a se stesso i calciatori per un breve discorso che è durato circa tre minuti. Quali saranno state le parole del mister emiliano non è dato sapere, ma è bello pensare a parole dal tono motivazionale per questa nuova importante stagione. L’ipotesi non è affatto peregrina, lo stesso mister ha raccontato ai tempi del Bayern Monaco e non solo, di apprezzare tantissimo quel film a tal punto da prenderne ...

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?????#LBDV inizia una collaborazione con @ClubNapoliNews trasmissione condotta dal Direttore Francesco #Molaro ed in onda… - ClubNapoliMilan : Il Napoli è arrivato a Dimaro e anche noi siamo qui per rendere il nostro weekend un ritiro unico e pieno di sorpre… - NCN_it : #VIDEO - LA SSC NAPOLI PRESENTA IL RITIRO DI DIMARO CLICCA QUI - -