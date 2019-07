James Rodriguez e Icardi | Gazzetta | Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Il piano di

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Gazzetta : sarebbe uno smacco se James Rodriguez finisse altrove : La Gazzetta dello Sport parla dell’affare James Rodriguez a Napoli e dell’intenzione di De Laurentiis di chiudere prima della fine del ritiro per portare il colombiano in ritiro ai tifosi Ma il mercato è folle e nulla può mai essere dato per scontato. C’è sempre una possibilità, sebbene remota che l’affare non si riesca a fare perché non si trovi l’accordo con il Real o perché arrivi una nuova pretendente disposta a ...

Pedullà assicura l’arrivo di Icardi non pregiudicherebbe quello di James Rodriguez : Alfredo Padullà sul Corriere dello Sport è convinto che James Rodriguez e Icardi possano arrivare entrambi al Napoli I ragionamenti del Napoli a fuoco lentissimo su Icardi non comprendono James Rodriguez. Operazione da chiudere a prescindere, avvertendo la necessità di prendere un altro attaccante (Lozano, Rodrigo, oppure l’ormai ex stella dell’Inter). Ma sarà una trattativa lunga, molto lunga quella per l’argentino Icardi è la classica ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

FOTO – James Rodriguez e Zuniga - l’indizio social : “Tranquillo….” : James Rodriguez e Zuniga, l’indizio social: “Tranquillo….” James Rodriguez e Zuniga insieme su Instagram in uno scatto social che sa tanto di Napoli. I due si sono incontrati a Medellin dopo il ritorno del fantasista che insieme alla sua Colombia è stato eliminato dalla Copa America. James si è preso del tempo per decidere la sua prossima destinazione. Nel frattempo il fantasista trascorre qualche giorno di relax ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Liverpool su Koulibaly - James Rodriguez.. - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Bivio per Insigne e affaire James: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative.

CdM – Svolta ADL : diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo. Il punto : Svolta ADL: diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo Svolta ADL: diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo. Il Napoli apre alla cessione dei diritti d’ immagine ai calciatori e si porta un passo avanti nelle difficili trattative per arrivare a giocatori di un certo livello quali Lozano e James Rodriguez. Quest’ ultimo è una vera e propria azienda dal punto ...

Intoppo James Rodriguez - il Real alza la posta : la strategia di ADL e Mendes : Intoppo James Rodriguez, il Real alza la posta: la strategia di ADL e Mendes Intoppo James Rodriguez, il Real alza la posta: la strategia di ADL e Mendes. Con oltre 300 milioni già spesi, il Real Madrid si può definire, fino a questo momento, la regina del calciomercato. Sarà per questo che Florentino Perez, patron dei Blancos, proprio non ci sta a mollare il fantasista colombiano alle condizioni che il Napoli ha posto per portare il ...

Gazzetta : Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...

Calciomercato Napoli - il punto : la verità su James Rodriguez - Lozano e Insigne : Calciomercato Napoli – Il Napoli attende novità sul fronte James Rodriguez. Dalla Spagna danno l’affare per fatto. Altri nomi caldi in entrata e in uscita sono Lozano e Insigne. Nelle scorse settimane si è parlato del messicano del Psv come alternativa al colombiano del Real Madrid. Anche Aurelio De Laurentiis ha smentito il possibile doppio colpo in entrata. Ma, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Napoli potrebbe ...

James Rodriguez e l’affannosa ricerca di indiscrezioni sulla trattativa : La trattativa che riguarda James Rodriguez infiamma i tifosi e soprattutto alimenta una lunga serie di notizie di mercato che cercano di scoprire la verità sulle evoluzioni. Tante fake news e poche notizie reali sui particolari dell’affare Oggi si sono rincorse le affermazioni di As che ha riportato quanto le distanze tra il Napoli e il Real si siano ridotte, senza però dare tempi certi per la chiusura. Anche il Corriere dello Sport ha ...

Real Madrid - James Rodriguez escluso dai convocati per il pre-ritiro : Napoli ad un passo : CALCIOMERCATO Napoli – James Rodriguez è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per il pre ritiro stagionale: il Napoli è ormai ad un passo. Il colombiano è stato escluso alla pari di altri calciatori in odore di cessione come Borja Mayoral, Raúl de Tomás, Odegaard, Lucas Silva, Reguilón. escluso anche Theo Hernandez, in procinto di essere ufficializzato dal Milan. Nella lista non figurano Casemiro, Militao, Ceballos ...

AS : James Rodriguez-Napoli - l’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore! : James Rodriguez- Napoli / AS: per il colombiano del Real Madrid sembra quasi fatta per il passaggio al Napoli. Il passaggio di James Rodriguez al Napoli sembra ormai cosa fatta. Dopo giorni e giorni di trattative tra il Real Madrid ed il club di De Laurentiis, la soluzione sembra ormai vicinissima. I blancos continuano a lavorare per chiudere una cessione definitiva dell’attaccante per 42 mln, il Napoli, invece, vorrebbe chiudere ...

James Rodriguez ora è a un passo dal Napoli : la svolta - accordo vicinissimo col Real Madrid : Finalmente ci siamo? James Rodriguez sarebbe sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli, tanto che una svolta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, magari nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, insiste