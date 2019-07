ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) Una volta strappate dal calendario tutte le pagine in carta velina della prima settimana di luglio, ci si accorge di una cosa: alle elezioni anon ci si andra'. La politica e' fatta anche di tempi tecnici, e per arrivare ad un sereno e consapevole scioglimento delle Camere bisogna seguire un certo percorso. Chi ha frequentato il Quirinale in tempi passati e recenti e' ben consapevole che non bastano certo ventiquattr'ore per liberare i parlamentari dal loro mandato e dare il via libera al processo elettorale. Bisogna - nell'ordine - che ilsi dimetta (con eventuale rinvio alle Camere dello stesso per una sfiducia che eviti la crisi extraparlamentare); che ci sia un primo giro di consultazioni; magari un probabile secondo giro di consultazioni; un possibile incarico esplorativo (perche' le elezioni anticipatetradizionalmente considerate al Colle come un vulnus ...

berlusconi : Il governo italiano appare isolato e non gode della stima degli altri Paesi europei, ma è importante che l’Italia r… - ilfogliettone : Governo appare più saldo, Pd e Fi sono un cantiere aperto. Impossibili urne a settembre - - loureiro1966 : RT @maxdantoni: La debolezza dell'idea per cui l'Olanda deve rispondere di una nave che batte bandiera ???? appare evidente di fronte a una O… -